Die Welt: свыше 70% женщин в Германии не считают равными права полов в стране

Берлин, , 17:21 — REGNUM Большая часть жителей Германии (62%) не считает равными права полов в стране, при этом среди германских женщин доля таковых значительно выше. Об этом 8 марта сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что равными права полов в ФРГ не считает 62% участников опроса, причём долы таковых среди женщин составляет 73% и 48% — среди мужчин. При этом респонденты уверены, что самое большое неравенство между мужчинами и женщинами в Германии наблюдается на рынке труда.

Также указывается, что в данный момент в ООН на фоне Международного женского дня идут двухнедельные заседания комиссии по правам женщин, на открытии которых выступил генсек организации Антониу Гутерреш, заявивший, что до полного равноправия полов в мире «ещё три столетия».

При этом особенную обеспокоенность ООН в этом вопросе вызывает Афганистан, в котором женщины, как считают в организации, практически совсем не могут участвовать в общественной жизни.

Кроме того, добавляется, что министерство экономического сотрудничества и развития выделило на 2023 год организации «ООН-женщины» €26 млн, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе вручения наград женщинам за выдающиеся заслуги пожурил военного корреспондента Владу Луговскую за то, что она, не долечившись, сбежала из больницы.