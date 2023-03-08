Берлин, 8 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Большая часть жителей Германии (62%) не считает равными права полов в стране, при этом среди германских женщин доля таковых значительно выше. Об этом 8 марта сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что равными права полов в ФРГ не считают 62% участников опроса, причём доля таковых среди женщин составляет 73% и 48% — среди мужчин. При этом респонденты уверены, что самое большое неравенство между мужчинами и женщинами в Германии наблюдается на рынке труда.

Также указывается, что в данный момент в ООН на фоне Международного женского дня идут двухнедельные заседания комиссии по правам женщин, на открытии которых выступил генсек организации Антониу Гутерриш, заявивший, что до полного равноправия полов в мире «ещё три столетия».

Особенную обеспокоенность ООН в этом вопросе вызывает Афганистан, где женщины, как считают в организации, практически совсем не могут участвовать в общественной жизни.

Кроме того, сообщается, что министерство экономического сотрудничества и развития выделило на 2023 год организации «ООН-женщины» €26 млн, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе вручения наград женщинам за выдающиеся заслуги пожурил военного корреспондента Владу Луговскую за то, что она, недолечившись, сбежала из больницы.