Киев, 8 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. На Украине заблокированы телеграм-каналы, уведомляющие граждан о вручении повесток призывникам. По решению Службы безопасности страны закрыт доступ к 26 интернет-ресурсам с аудиторией более 400 тыс. пользователей. По мнению СБУ, они помогали уклоняться от призыва в армию, сообщая о местах выдачи повесток в семи областях Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«В первую очередь они «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», — сказано в сообщении СБУ, опубликованном 8 марта в телеграм-канале.

Так, закрыты телеграм-каналы, распространяющие сведения о предстоящих облавах на призывников в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Напомним, за уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на Украине наказали сотрудников военкоматов, которые не выполнили план по мобилизации. По решению минобороны их отправили на фронт.