Мелитополь, 8 марта, 2023, 17:46 — ИА Регнум. По набережной Энергодара Запорожской области в день 8 Марта ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами с помощью беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава администрации города Эдуард Сеновоз.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара», — отметил он.

Сеновоз сообщил, что из-за атаки беспилотника начался пожар, огонь распространился по полю и достиг общей площади 4 га. На место прибыли пожарные. Глава администрации подчеркнул, что спасатели ведут борьбу с огнём, несмотря на угрозу повторной атаки.

«Целью данных преступных действий является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города», — заявил Сеновоз.

Напомним, в Энергодаре находится Запорожская АЭС. ВСУ регулярно обстреливают станцию.