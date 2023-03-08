Рим, 8 марта, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Провокационные действия Украины в отношении российских целей вызывают негативное отношение и обеспокоенность Белого дома. Об этом 8 марта сообщает итальянская газета la Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В частности, речь идёт о направлении украинских дронов на территорию России. В Вашингтоне опасаются, что подобные действия приведут к опасной эскалации, если Россия будет вынуждена жестко ответить на подобные действия.

Авторы публикации также отмечают, что заявления в The New York Times со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, о том, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка, могут служить предупреждением. Это также может указывать на то, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство не полностью контролируют все воинствующие группировки в стране, которые могут организовывать диверсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля были зафиксированы сразу три инцидента с попыткой Украины использовать беспилотные летательные аппараты для атак в регионах России. Беспилотники были нейтрализованы благодаря оперативной реакции ВС РФ.

Так, киевским режимом была предпринята попытка применения дронов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Кроме того, установлено, что беспилотник упал в районе Коломны Московской области.