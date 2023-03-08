Москва, , 17:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал пользоваться подаренной ему губернатором Тульской области Алексеем Дюминым «толстовской рубахой». Об этом он заявил 8 марта в ходе встречи с женщинами, удостоенными наград по случаю Международного женского дня.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле © Михаил Терещенко/ТАСС

В числе награжденных была Галина Алексеева — научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области. В неформальной беседе с Владимиром Путиным она обратилась с приглашением посетить «Ясную поляну», которое Путин принял с благодарностью. Он также рассказал о подарке, который ему сделал губернатор региона.

«Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться», — пообещал глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приезжал в «Ясную Поляну» в 2016 году вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.