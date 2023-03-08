Новосибирск, 8 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» уверенно обыграл новосибирскую команду «Сибирь» в первом раунде плей-офф кубка Гагарина. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игрок «Авангарда» Арсений Грицюк

Игра состоялась на льду новосибирской арены «Сибирь» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились: Арсений Грицюк (2-я минута), канадский форвард омичей Корбан Найт (13-я, в большинстве), Сергей Толчинский (21-я) и американский нападающий «Авангарда» Рид Буше (54-я).

Автором единственного гола хозяев стал Валентин Пьянов (16-я, в большинстве).

Отметим, по итогам матча счёт в первом раунде плей-офф кубка Гагарина стал 3-1 в пользу «Авангарда», омская команда находится в шаге от выхода во второй круг. Следующий матч серии состоится 10 марта на домашнем льду «Авангарда».