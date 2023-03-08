Таллахасси, США, , 16:56 — REGNUM В небе над штатом Флорида (США) столкнулись два лёгких самолёта, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба управления шерифа по округу Полк.

Легкомоторные самолеты Alan Wilson

По данным ведомства, авария произошла 7 марта. Погибли все, кто был в самолётах.

Сообщается, что обломки воздушных судов упали в местное озеро, но тела достали из воды. Троих погибших опознали, личность ещё одного не установлена.

Правоохранители выясняют причину аварии.

Напомним, в декабре 2022 года в США произошла авария со стратегическим бомбардировщиком-«невидимкой» B-2 Spirit. Он загорелся при посадке. Огонь быстро погасили, экипаж не пострадал.