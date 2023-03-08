Варшава, 8 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Польше окружной суд города Белосток рассматривает дела подозреваемых в шпионаже граждан России и Белоруссии, сообщает Польское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По данным агентства, подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, а также о подразделениях союзников. Заседание проходит в закрытом режиме.

В апреле 2022 года спецслужбы Польши задержали в Белостоке граждан Белоруссии и РФ. Их заподозрили в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.