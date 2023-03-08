Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие с Россией

Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Западные страны, не прислушавшись к озабоченности России в сфере безопасности, совершили большую ошибку. Об этом в интервью журналисту Дэну Боллу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мы не восприняли всерьёз обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Всё, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению», ― подчеркнул полковник.

Он уверен, что если этого не сделать, то «ничего уже не остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши».

«Мы недооценили русских и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день», ― добавил Макгрегор.

По его словам, президенту США Джо Байдену придётся пойти на мирное соглашение с Россией, в противном случае последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина «как национальное государство уже умерла». По его словам, около 40% городов и инфраструктуры страны оказались уничтожены, а вся её «промышленная база, всё, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России».