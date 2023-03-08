Санкт-Петербург, 8 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Бывший тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на тему получения бразильскими футболистами санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

Алексей Даничев/РИА Новости Клаудиньо (слева) и Малком

«Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за нее», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс» 8 марта.

При этом Черчесов отметил, что в период его тренерской деятельности в сборной России легионеры по собственному желанию получали российское гражданство, в отличие от ситуации с Малкомом и Клаудиньо.

Напомним, что 26-летний Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны» за 40 млн евро. Действующее соглашение нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.