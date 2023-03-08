Калуга, , 16:37 — REGNUM Производитель шин Continental решил остановить свое производство в России и уйти с российского рынка, запретив на территории РФ любые поставки своей продукции. Компания продаёт в том числе шинный завод в Калуге. Об этом сообщает 8 марта пресс-служба Continental AG

Шина Continental © Christophe Gateau/Global Look Press

Как отметил генеральный директор компании Николай Сетцер, в 2022 году фирма перенесла ряд вызовов, связанных в том числе с ростом цен на сырье, энергию и логистику, произошедших из-за специальной военной операции на Украине.

«Война является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи», — заявил Сетцер.

Отметим, что на производствах компании Continental в России, в том числе на совместном предприятии в городе Чистополе в Татарстане, где производят тахографы для коммерческих автомобилей, работают около 1,3 тыс. сотрудников.

Как сообщало ИА, в марте 2022 года руководство компаниии Continental приостановило все экспортно-импортные операции в России в связи с введением санкционных мер Евросоюзом. Однако работа предприятия в Калуге была временно возобновлена в середине апреля 2022 года.