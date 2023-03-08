Яшалтинский район, Калмыкия, , 16:37 — REGNUM Две тысячи жителей Калмыкии остались без воды из-за пожара на насосной станции в селе Ульяновское (Яшалтинский район), сообщили 8 марта в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве рассказали, что из-за пожара на насосной станции произошло аварийное отключение подачи воды. В зоне отключения оказались 453 частных жилых дома и два социально значимых объекта.

Без воды в итоге остались 2410 человек, однако принимаются меры по устранению последствий аварии, организован подвоз воды.

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