Пекин, 8 марта, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8 марта в ходе пленарного заседания поручил сформировать единую систему реагирования на стратегические риски. Об этом в среду сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В ходе заседания депутатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин подчеркнул важность применения необходимых для усиления национального стратегического потенциала мер.

«Этот процесс должен стать стимулом для реформ и инноваций», — заключил глава китайского государства.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин заявляла, не обладает информацией о дате будущего визита Си Цзиньпина в Россию.