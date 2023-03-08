Донецк, 8 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Ребенок пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) района Донецка, сообщило 8 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Медицинская бригада сажает в карету скорой помощи людей, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка

В СЦКК ДНР уточнили, что при обстреле со стороны ВСУ в Пролетарском районе Донецка по улице Земнухова, 10, ранение получил ребенок 2011 года рождения.

Кроме того, в Пролетарском районе зафиксированы повреждения здания Детского социального центра на улице Юмашева.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны украинских военных.