В Тбилиси возобновились протесты из-за законопроекта об иностранных агентах
Тбилиси, 8 марта 2023, 16:39 — REGNUM В Тбилиси представители неправительственных организаций (НКО) и студенты 8 марта перекрыли проспект Руставели перед парламентом Грузии, выступая против принятия закона об агентах иностранного влияния. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
По данным журналистов, к акции также присоединились феминистки. Они проводили акцию по случаю Международного женского дня, после чего пришли к парламенту, требуя от властей не принимать закон, по которому находящимся на содержании других стран НКО и СМИ придётся отчитываться о доходах.
Сообщается, что на акцию стали прибывать жители регионов страны.
Акция стала продолжением протестов, которые проходили у парламента Грузии накануне. Они переросли в беспорядки, протестующие стали кидать коктейли Молотова в полицию, а правоохранители «успокаивали» толпу слезоточивым газом и водометами. Ситуация стабилизировалась поздней ночью.
Стоит отметить, что законопроект об иноагентах, вызвавший яростное сопротивление оппозиции и «гражданского общества», был принят 7 марта парламентом республики в первом чтении. Теперь документ направили для анализа в Венецианскую комиссию.
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