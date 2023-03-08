Тбилиси, 8 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Тбилиси представители неправительственных организаций (НКО) и студенты 8 марта перекрыли проспект Руставели перед парламентом Грузии, выступая против принятия закона об агентах иностранного влияния. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, к акции также присоединились феминистки. Они проводили акцию по случаю Международного женского дня, после чего пришли к парламенту, требуя от властей не принимать закон, по которому находящимся на содержании других стран НКО и СМИ придётся отчитываться о доходах.

Сообщается, что на акцию стали прибывать жители регионов страны.

Акция стала продолжением протестов, которые проходили у парламента Грузии накануне. Они переросли в беспорядки, протестующие стали кидать «коктейли Молотова» в полицию, а правоохранители «успокаивали» толпу слезоточивым газом и водометами. Ситуация стабилизировалась поздней ночью.

Стоит отметить, что законопроект об иноагентах, вызвавший яростное сопротивление оппозиции и «гражданского общества», был принят 7 марта парламентом республики в первом чтении. Теперь документ направили для анализа в Венецианскую комиссию.