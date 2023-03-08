Белгород, , 16:23 — REGNUM Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону 8 марта, его подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 2,9 млн рублей в тот период, когда он занимал должность генерального директора акционерного общества «Белгородская ипотечная корпорация» («БИК»).

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с августа 2019-го по июль 2021 года Иванов дал указания исполнительному директору АО «БИК» заключить договора займа между обществом и несколькими коммерческими организациями. Этим фирмам из средств организации были предоставлены денежные средства по договору займа под установленный процент. Позднее к этим договорам были заключены допсоглашения, в соответствии с которыми сумма займа увеличивалась, а тарифных санкций за просрочку их возврата не предполагалось.

В результате задолженность по договорам займа на общую сумму свыше 50 млн рублей не была погашена.

«При этом в период получения указанных займов через третью коммерческую организацию в собственность генерального директора АО «БИК» был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн рублей за совершение действий в пользу коммерческих организаций», ― уточнили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в коррупции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведёт как минимум два месяца.