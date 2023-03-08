Глава минобороны Австрии Таннер предложила не спешить с выводами о взрывах на «Северных потоках»

Стокгольм, , 16:17 — REGNUM Полагаться на новую версию взрывов на «Северных потоках» не стоит, нужно во всём разобраться, заявила 8 марта австрийский министр обороны Клаудия Таннер на неформальной встрече глав минобороны стран НАТО.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер © Tomas Tkacik/Global Look Press

«Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим», — сказала Таннер.

Напомним, после публикаций в New York Times и Zeit о том, что к сентябрьской диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны украинские деятели, не связанные, впрочем, с руководством в Киеве, в Германии заявили, что эта версия не внушает стопроцентного доверия.

Германский министр обороны Борис Писториус заявил, что «расследование» носит пока «гипотетический характер». Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что правительство не может делать выводы «поспешно, на основании публикаций».

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