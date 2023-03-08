Стокгольм, 8 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Полагаться на новую версию взрывов на «Северных потоках» не стоит, нужно во всём разобраться, заявила 8 марта австрийский министр обороны Клаудия Таннер на неформальной встрече глав минобороны стран НАТО.

Tomas Tkacik/Global Look Press Министр обороны Австрии Клаудия Таннер

«Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим», — сказала Таннер.

Напомним, после публикаций в The New York Times и Die Zeit о том, что к сентябрьской диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны украинские деятели, не связанные, впрочем, с руководством в Киеве, в Германии заявили, что эта версия не внушает стопроцентного доверия.

Германский министр обороны Борис Писториус заявил, что «расследование» носит пока «гипотетический характер». Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что правительство не может делать выводы «поспешно, на основании публикаций».