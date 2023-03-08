Саратов, 8 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В Саратове от пыток в реабилитационном центре «Новая жизнь» скончался человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно полученным данным, пациент центра подвергался издевательствам со стороны девяти человек, в частности, лиц с уголовным прошлым. Потерпевший умер от переохлаждения. Судмедэксперты обнаружили на теле погибшего множество ссадин.

По данному происшествию проводится проверка.