Путин сказал, что наведёт справки о здоровье военкора Луговской, которая сбежала из больницы

Москва, , 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 марта в ходе вручения наград женщинам за выдающиеся заслуги пожурил военного корреспондента Владу Луговскую за то, что она, не долечившись, сбежала из больницы. Трансляцию встречи вела пресс-служба российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин и корреспондент Херсонской областной телерадиокомпании «Таврия» Влада Луговская © Илья Питалев/РИА Новости

Луговская заверила, что она уже полностью поправилась, но Путин пообещал уточнить это.

«Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье», — пошутил президент.

Напомним, Луговская получила ранение в октябре 2022 года в Херсоне. ВСУ обстреляли Антоновский мост, когда она вместе с другими журналистами находилась на мосту. От обстрела погиб дедушка Луговой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Херсонской области заявили о целенаправленном ударе Киева по журналистам