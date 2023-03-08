Путин пообещал навести справки о здоровье военкора, сбежавшей из больницы
Москва, 8 марта 2023, 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 марта в ходе вручения наград женщинам за выдающиеся заслуги пожурил военного корреспондента Владу Луговскую за то, что она, не долечившись, сбежала из больницы. Трансляцию встречи вела пресс-служба российского лидера.
Луговская заверила, что она уже полностью поправилась, но Путин пообещал уточнить это.
«Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье», — пошутил президент.
Напомним, Луговская получила ранение в октябре 2022 года в Херсоне. ВСУ обстреляли Антоновский мост, когда она вместе с другими журналистами находилась на мосту. От обстрела погиб дедушка Луговой.
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