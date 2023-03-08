Москва, 8 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 марта в ходе вручения наград женщинам за выдающиеся заслуги пожурил военного корреспондента Владу Луговскую за то, что она, недолечившись, сбежала из больницы. Трансляцию встречи вела пресс-служба российского лидера.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и корреспондент Херсонской областной телерадиокомпании «Таврия» Влада Луговская

Луговская заверила, что она уже полностью поправилась, но Путин пообещал уточнить это.

«Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье», — пошутил президент.

Напомним, Луговская получила ранение в октябре 2022 года в Херсоне. ВСУ обстреляли Антоновский мост, когда она вместе с другими журналистами находилась на мосту. От обстрела погиб дедушка Луговской.