Москва, 8 марта, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Гостиничная сеть Azimut Hotels намерена покинуть европейский рынок. Как сообщил РБК представитель компании Gleden Invest, которая управляет активами бизнесмена Александра Клячина — основателя сети — в течение текущего года будет прекращено участие во всех бизнес-проектах в Европе.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Отель Azimut

Свой уход с европейского рынка представитель Glenden Invest назвал обычной практикой в бизнесе. При этом сеть остается международной компанией, так, в ближайшие два года планируется открытие двух новых гостиниц под её управлением в Израиле, прорабатывается несколько проектов в странах СНГ.

«Расторжение или заключение договоров управления — постоянная практика любой управляющей компании», — цитирует его РБК.

Так, в 2021 году Azimut Hotels заключила десять новых договоров управления, в начале 2023 года — еще несколько. Открылись также две новые гостиницы в России — в Ясной Поляне и Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть Azimut Hotels 15 лет назад насчитывала более 20 гостиниц в Европе. Также «Коммерсант» информировал о том, что компания Александра Клячина может построить новые отели в Кабардино-Балкарии, Карелии и на Алтае на общую сумму более 10 млрд рублей.