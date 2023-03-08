Москва, 8 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings решил прекратить работу в России, сообщает сайт компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC», — говорится в сообщении.

С марта 2022 года японская компания остановила деятельность в России. Производитель двигателей и техники изучал возможности продолжения работы в России, но счёл это «затруднительным». В России компания Yanmar появилась в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями.