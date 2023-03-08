Москва, 8 марта, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся. Об этом 8 марта на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги российским женщинам в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Илья Питалев/ РИА Новости Президент РФ В. Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России

«Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое», ― сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международный женский день президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских женщин с праздником. В Кремле глава государства вручил государственные награды женщинам за выдающиеся заслуги. Среди награждённых — многодетные матери и медработники.

Российский лидер заявил что женщины ― это важнейшая часть русского народа. Он также отметил особенность русской женщины. Её Путин видит в подвижничестве и состоянии души, которое даёт силы для свершений.