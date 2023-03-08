При обстреле ВСУ Донецка повреждено несколько частных домов
При обстреле украинскими войсками Донецка повреждено несколько частных домов
Донецк, 8 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны вооружённых формирований Украины было повреждено несколько частных домов. Об этом 8 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
Сергей Батурин/РИА Новости
Сотрудники следственного комитета РФ на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
«В Киевском районе — возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова», — написал он в своём сообщении.
Помимо того, мэр Донецка уточнил, что также при обстреле украинскими войсками Пролетарского района города получили повреждения два дома в частном секторе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка.