Донецк, 8 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны вооружённых формирований Украины было повреждено несколько частных домов. Об этом 8 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудники следственного комитета РФ на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка

«В Киевском районе — возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, мэр Донецка уточнил, что также при обстреле украинскими войсками Пролетарского района города получили повреждения два дома в частном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка.