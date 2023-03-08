Стокгольм, 8 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Разобраться в том, кто осуществил диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в НАТО пока не смогли, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 8 марта на встрече с коллегами на неформальном саммите.

Jana Glose/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Мы знаем, что было нападение на трубопроводы «Северный поток», акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит», — утверждает Столтенберг.

В контексте новых публикаций о том, что «украинская группа» могла взорвать трубопровод, генсек альянса лишь указал на «важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты обращают внимание на то, что в США «ухватились» за версию, согласно которой якобы не американцы взорвали СП в конце сентября прошлого года.