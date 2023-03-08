Путин поинтересовался, как мать-героиня справляется с 13 детьми
Москва, 8 марта 2023, 15:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин спросил у награжденной званием «Мать-героиня», как ей удается справляться с 13 детьми.
В Кремле 8 марта состоялась церемония награждения выдающихся женщин России. В честь праздника президент вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.
«Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», — сказал многодетной матери глава государства.
Владимир Путин также поинтересовался, где живет семья и чем занимается отец семейства.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году звание «Мать-героиня» получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Государственные награды также получили другие женщины за выдающиеся заслуги.