Москва, 8 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин спросил у награжденной званием «Мать-героиня», как ей удается справляться с 13 детьми.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле

В Кремле 8 марта состоялась церемония награждения выдающихся женщин России. В честь праздника президент вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.

«Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», — сказал многодетной матери глава государства.

Владимир Путин также поинтересовался, где живет семья и чем занимается отец семейства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году звание «Мать-героиня» получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Государственные награды также получили другие женщины за выдающиеся заслуги.