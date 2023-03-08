Скончался экс-глава «Народного банка», в котором в 90-е хранились деньги правительства Москвы

Москва, , 15:51 — REGNUM Николай Баев скончался на 72 году жизни в своей квартире на северо-востоке столицы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Собеседник добавил, что смерть не несет криминальный характер.

Свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

«71-летний мужчина скончался в квартире на Сельскохозяйственной улице от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело пенсионера обнаружила его супруга через час после смерти», — сообщил источник.

Николай Венедиктович Баев родился 9 мая 1951 года. Окончил Всесоюзный финансовый институт, а в 90-х был председателем правления Народного банка, в котором правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым хранило большую часть бюджетных денег.