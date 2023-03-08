Москва, 8 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Николай Баев скончался на 72-м году жизни в своей квартире на северо-востоке столицы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Собеседник добавил, что смерть не носит криминального характера.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«71-летний мужчина скончался в квартире на Сельскохозяйственной улице от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело пенсионера обнаружила его супруга через час после смерти», — сообщил источник.

Николай Венедиктович Баев родился 9 мая 1951 года. Окончил Всесоюзный финансовый институт, а в 1990-х был председателем правления Народного банка, в котором правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым хранило большую часть бюджетных денег.