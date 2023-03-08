Генсек НАТО: Альянс подписал с ВПК контракты о наращивании производства боеприпасов

Стокгольм, , 15:50 — REGNUM Военно-промышленный комплекс стран ― членов Североатлантического альянса будет расширять производство боеприпасов. Соответствующие контракты уже подписаны. Об этом 8 марта по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств государств ― членов НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны НАТО уже подписали контракты с оборонной промышленностью, чтобы предоставить ей долгосрочные перспективы спроса, а ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов», ― цитирует ТАСС слова генсека.

Он подчеркнул, что нынешний уровень производства по сравнению с расходами в ходе боевых действий на Украине неудовлетворителен. Поэтому необходимо одновременно восполнить собственные запасы и одновременно предусмотреть обеспечение поставок на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс провёл полную инвентаризацию арсеналов боеприпасов и пришёл к выводу о необходимости наращивать их производство.

Он пояснил, что ускорение производства вооружений обеспечит данную индустрию в НАТО «долгими» заказами. Также, по его словам, это нужно, чтобы «обеспечить Украину необходимыми снарядами и восполнить собственные запасы».