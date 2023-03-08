Еврокомиссия отменит связанные с пандемией и Украиной бюджетные послабления в Евросоюзе

Брюссель, , 15:40 — REGNUM Связанные с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине бюджетные послабления, ранее введённые в Евросоюзе, отменит до конца 2023 года Европейская комиссия (ЕК). Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Евро Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и продленных в результате конфликта на Украине», — сказал он.

Также Домбровскис отметил, что ЕК призывает страны — участницы сообщества стабилизировать свои бюджеты в нынешнем году.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что с марта по декабрь 2022 года экспорт товаров из России в страны Европейского союза сократились на 53% в ценовом выражении.