Москва, , 15:52 — REGNUM Важнейшая часть русского народа — это женщины. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин 8 марта в ходе награждения государственными наградами представительниц прекрасного пола.

Президент РФ В. Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России © Илья Питалев/РИА Новости

«Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны, и есть важнейшая часть русского народа», — сказал Путин.

Президент также отметил особенность русской женщины, которую он видит в подвижничестве и состоянии души, которое даёт силы для свершений.

«И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт», — напомнил российский лидер строки из поэмы Николая Некрасова.

Стоит отметить, что среди женщин, награждённых Путиным, были многодетные матери и медработники.

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