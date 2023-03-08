Москва, 8 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Важнейшая часть русского народа — это женщины. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин 8 марта в ходе награждения государственными наградами представительниц прекрасного пола.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ В. Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России

«Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны, и есть важнейшая часть русского народа», — сказал Путин.

Президент также отметил особенность русской женщины, которую он видит в подвижничестве и состоянии души, которое даёт силы для свершений.

«И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт», — напомнил российский лидер строки из поэмы Николая Некрасова.

Стоит отметить, что среди женщин, награждённых Путиным, были многодетные матери и медработники.