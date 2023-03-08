Стокгольм, 8 марта, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Российские военные, вероятно, скоро займут Артёмовск (ДНР), заявил 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече саммита альянса на уровне глав минобороны.

IMAGO. Heikki Saukkomaa/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Мы не можем исключить, что Бахмут (Артёмовск — прим. ИА REGNUM) падёт в течение ближайших дней», — сказал Столтенберг.

Он пояснил, что не считает сдачу ВСУ Артёмовска «переломным моментом». Скорее это говорит о том, что Киеву нужно ещё больше помогать в военном плане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске вся восточная часть 8 марта перешла под российский контроль. По некоторым данным, из города ВСУ постепенно выводят свои силы.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что потеря Артёмовска Киевом открывает России дорогу на восток — на Славянск, Краматорск и другие города.