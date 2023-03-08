Лондон, 8 марта 2023, 15:29 — REGNUM Великобритания не сможет принять участие в инициативе ЕС по наращиванию военной помощи для Украины. Об этом в среду, 8 марта, сообщило издание The Guardian.

Поставки военной помощи Украине
Поставки военной помощи Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины», — отмечает издание, указывая на то, что Великобританию не включили в число участников инициативы.

По информации источника, 8 марта в Стокгольме проходит встреча глав Министерств обороны ЕС, министра обороны Украины Алексея Резникова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Основной темой обсуждения является согласование коллективной военной помощи для ВСУ.

Верховный представитель Евопейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил участникам собрания начать поставку на Украину уже имеющихся на складах боеприпасов. Как уточняет The Guardian, поставки снарядов могут начаться в течение нескольких ближайших недель.

Ранее сообщалось, что до конца месяца на Украину из Германии прибудут танки Leopard 2 с уже обученными экипажами.

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