Лондон, 8 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Великобритания не сможет принять участие в инициативе ЕС по наращиванию военной помощи для Украины. Об этом в среду, 8 марта, сообщило издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки военной помощи Украине

«Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины», — отмечает издание, указывая на то, что Великобританию не включили в число участников инициативы.

По информации источника, 8 марта в Стокгольме проходит встреча глав министерств обороны ЕС, министра обороны Украины Алексея Резникова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Основной темой обсуждения является согласование коллективной военной помощи для ВСУ.

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил участникам собрания начать поставку на Украину уже имеющихся на складах боеприпасов. Как уточняет The Guardian, поставки снарядов могут начаться в течение нескольких ближайших недель.

Ранее сообщалось, что до конца месяца на Украину из Германии прибудут танки Leopard 2 с уже обученными экипажами.