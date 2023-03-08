Москва, 8 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. На Западе профессионального журналиста-расследователя Сеймура Херша, представившего доказательства вины США в диверсии на «Северных потоках», пытаются представить несостоятельным, делают вид, что «ничего не произошло», заявила 8 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Дайте сказать!».

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Напомнив, что в США обладатель Пулитцеровской премии Херш не раз доказывал свой профессионализм, но оказался неугоден в связи с расследованием теракта на СП, Захарова сообщила:

«Что мы видим с другой стороны? Игнор. Попытка маргинализации. Попытка доказать аудитории, что этот человек вообще не имеет представления о повестке. Что его расследование — просто компиляция каких-то материалов. Что вообще ничего не произошло. Даже на уровне отказа вообще отвечать на вопросы по этим материалам».

Напомним, согласно версии Херша, который провёл независимое журналистское расследование, теракт на СП и «Северном потоке — 2» был подготовлен заранее американскими военными во время учений. Взрыв был отложен и осуществлён дистанционно при участии норвежцев.