LeSoir: неизвестный написал письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя

Брюссель, , 15:27 — REGNUM Неизвестный отправил письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя в Европейскую комиссию, сообщает LeSoir.

Полиция Брюсселя возле метро © STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС

«Европейская комиссия сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта», — говорится в материале.

Местная полиция провела проверку, взрывных устройств не обнаружила.

По данным издания, комиссия ранее получило письмо с угрозами, в котором автор пригрозил «ликвидировать ЛГБТ и других меньшинств, а также глав государств и правительств стран ЕС».

Прокуратура Брюсселя проводит расследование с целью найти автора этих писем.