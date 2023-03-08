Брюссель, 8 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Неизвестный отправил письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя в Европейскую комиссию, сообщает LeSoir.

STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС Полиция Брюсселя возле метро

«Европейская комиссия сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта», — говорится в материале.

Местная полиция провела проверку, взрывных устройств не обнаружила.

По данным издания, комиссия ранее получила письмо с угрозами, в котором автор пригрозил «ликвидировать ЛГБТ и другие меньшинства, а также глав государств и правительств стран ЕС».

Прокуратура Брюсселя проводит расследование с целью найти автора этих писем.