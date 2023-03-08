Неизвестный пригрозил взорвать метро Брюсселя
LeSoir: неизвестный написал письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя
Брюссель, 8 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Неизвестный отправил письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя в Европейскую комиссию, сообщает LeSoir.
STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС
Полиция Брюсселя возле метро
«Европейская комиссия сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта», — говорится в материале.
Местная полиция провела проверку, взрывных устройств не обнаружила.
По данным издания, комиссия ранее получила письмо с угрозами, в котором автор пригрозил «ликвидировать ЛГБТ и другие меньшинства, а также глав государств и правительств стран ЕС».
Прокуратура Брюсселя проводит расследование с целью найти автора этих писем.