Рим, 8 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Брюссель считает очень важной проблему с размещением в странах Евросоюза беженцев и призывает оказывать им помощь. Об этом говорится в опубликованном 8 марта газетой La Stampa письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«До 2025 года выделим финансирование размером не менее €500 млн на организацию гуманитарных коридоров, оказывая помощь в размещении около 50 тыс. человек», — говорится в обращении.

Фон дер Ляйен отметила, что миграционную политику и проблемы в этой сфере будут обсуждать на саммите ЕС, который запланирован в конце марта. Она также указала на то, что непросто найти решения для миграционного кризиса. При этом глава Еврокомиссии призвала оказывать беженцам помощь, чтобы они не обращались к преступным организациям.

Напомним, Италия испытывает сильную нагрузку от наплыва беженцев, которые в основном попадают в Европу через Средиземное море. При этом Дублинские соглашения, действующие для стран ЕС, предполагают, что помогать беженцу обязана та страна, в которую он прибыл первой.