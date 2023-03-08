Берлин, 8 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Факт проведения обысков на судне, использовавшемся, как предполагается, для перевозки взрывчатых веществ для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП) подтвердили в федеральной прокуратуре Германии. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе немецкого надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море», — приводит сообщение представительницы пресс-службы РИА Новости.

Кроме того, она указала, что в настоящее время ведётся дальнейшая оценка собранных вещественных доказательств и следов, а также продолжается установление личностей преступников и их мотивов.

При этом представительница немецкой федеральной прокуратуры отметила, что на данный момент не имеется достоверных доказательств этого и особенно — возможности государственного контроля совершения теракта.

Также она подчеркнула, что в ходе продолжения расследования прокуратура намерена использовать все зацепки, добавив, что сотрудников сдавшей судно в аренду компании из Германии ни в чём не подозревают.

Как передавало ИА REGNUM, ранее испанская газета El Confidencial написала, что сообщения, появившиеся в западной прессе, о том, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» якобы причастна «проукраинская группировка», могут быть «отвлекающим манёвром».