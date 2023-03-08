Губернатор Подмосковья пообещал связисткам ВДВ решить бытовые проблемы

Красногорск, , 15:16 — REGNUM Связистки 38-й гвардейской бригады управления Воздушно-десантных войск получили поздравления с Международным женским днём от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщает 8 марта пресс-служба главы администрации Подмосковья.

Андрей Воробьёв Kremlin.ru

Воробьёв посетил с визитом деревню Медвежьи Озёра, место дислокации 98-й гвардейской бригады ВДВ. В ходе встречи губернатор пообещал решить вопросы по улучшению инфраструктуры деревни и дал ответы на волнующие вопросы.

«Наша встреча — это ещё и повод, чтобы решить практические вопросы. Всё, что касается бесплатного проезда, кружков, — мы постараемся, чтобы всё это у вас было», — приводит слова губернатора пресс-служба.

Воробьёв заверил, что в декабре 2023 года будет сдана в эксплуатацию новая школа на 550 мест. Это позволит разгрузить пока единственное образовательное учреждение, которое носит имя Героя России О. Г. Ильина. Также в сообщении пресс-службы отмечается, что до конца года в рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» будет капитально отремонтирован первый корпус амбулатории.

Помимо этого, будет решён вопрос о расширении дороги при выезде из военного городка. К первому сентября 2023 года будет организована дополнительная полоса движения. Губернатор пообещал оказать помощь в создании в Медвежьих Озерах военно-патриотического клуба для детей.

Напомним, 8 марта особые слова женщинам-военнослужащим адресовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя жительниц России с Международным женским днем.