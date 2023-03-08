Москва, 8 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения после церемонии вручения госнаград призвал объединить усилия для поддержки семей погибших участников СВО.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле

«Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно», — сказал Путин.