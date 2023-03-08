Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Суд в штате Миннесота (США) решил, что национальная ассоциация по силовому троеборью (пауэрлифтинг) обязана допускать к женским соревнованиям трансгендеров, которые ранее были мужчинами. Об этом сообщает телеканал FOX News.

ЛГБТ-парад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боже, это ужасно. Меня это очень расстроило. И многие женщины-атлеты в нашей организации тоже расстроились», — прокомментировал ситуацию президент федерации пауэрлифтинга 100 raw Пол Боссии.

Он отметил, что человек поднимает вес, который соответствует его полу, данному от рождения. В ассоциации однажды разрешили трансгендеру принять участие в женских соревнованиях, он сразу побил четыре мировых рекорда, после чего всё отменили.

Боссии напомнил, что физические способности сильно зависят от биологического пола. В среднем у мужчин на 67% больше мышечной массы, чем у женщин. В ассоциации есть подростки, которые поднимают вес более 270 кг, в то время, как рекорд для женщин — около 180 кг.

Стоит отметить, что 8 марта в США одна из кондитерских компаний в честь Международного женского дня выпустила батончик, на обложке которого вместо женщины изобразили трансгендера. В соцсетях раскритиковали этот ход, обвинив компанию в унижении женщин.

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