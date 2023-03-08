Польский политик: при нормализации отношений Запада с Москвой с Польшей считаться не станут

Варшава, , 15:06 — REGNUM Перспектива завершения конфликта на Украине приближается, но вместе с ним Россия не исчезнет. Такое мнение выразил политик от партии «Конфедерация» Кристиан Каминский в эфире Radiо WNET.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, возможно, нам придётся жить в ситуации, когда в Белоруссии на постоянной основе будут находиться десятки тысяч российских солдат», — сказал Каминский.

При этом, по словам польского политика, Варшаве следует задумываться о налаживании отношений с Москвой, так как Россия останется соседом Польши. Кристиан Каминский также считает, что США и ЕС быстрее найдут общий язык с Россией, нежели Польша.

«С нашим мнением никто считаться не будет», — подчеркнул Каминский.

Кроме того, польский политик заявил, что положение страны изменилось. Через Польшу поступает вооружение, останавливаются беженцы. Каминский напомнил слова немецкого посла, что у Польши есть свои «пять минут славы». В связи с этом, политик считает, что Варшава должна использовать это время с максимальной для себя пользой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше выявили факты незаконного получения пособий переселенцами с Украины. Страна выплатила пособия на сумму около $500 тыс.