Донецк, , 15:04 — REGNUM При обстреле Пролетарского и Киевского районов города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадали три человека, среди которых один — подросток. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка © Сергей Батурин/РИА Новости

Уточняется, что ранения получили мужчина 1981 года рождения, женщина 1953 года рождения и подросток 2009 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее поступала информация о возгораниях в двух частных домах в Киевском районе Донецка по следующим адресам: ул. Коцюбинского, 39 и ул. Байдукова, 47.

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