Донецк, 8 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. При обстреле Пролетарского и Киевского районов города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадали три человека, среди которых подросток. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудник Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка

Уточняется, что ранения получили мужчина 1981 года рождения, женщина 1953 года рождения и подросток 2009 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее поступала информация о возгораниях в двух частных домах в Киевском районе Донецка по следующим адресам: ул. Коцюбинского, 39 и ул. Байдукова, 47.